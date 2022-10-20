Video Spor Kupada boş kaleye golü kaçırdı
Kupada boş kaleye golü kaçırdı

Kupada boş kaleye golü kaçırdı

20.10.2022 | 13:54

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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Gençlerbirliği - Niğde Anadolu maçında, konuk ekibin 19 yaşındaki oyuncusu Yusufhan Çalık inanılmaz bir gol kaçırdı.

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