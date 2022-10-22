90+7’de hayata dönüş

Süper Lig'de Antalyaspor ile İstanbul'un mücadelesi ilginç anlara sahne oldu. Mücadeleyi son saniyelerde bulduğu golle 2-1 kazanan Akdeniz ekibi, 6 hafta sonra galibiyeti hatırladı. Oyuna baskılı başlayan Antalyaspor, Haji Wright'ınyakaladığı iki net pozisyonuinanılmaz bir şekilde harcadı. Konuk takım 26. dakikadaki kontratağında Mehremic'in golüyle öne geçti. Fernando,45'te frikikten beraberliği sağladı. 61'de Rroca'nın kırmızı kartıyla 10 kişi kalan rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren Antalya, kaleci Jensen'i bir türlü geçemedi. 90+7'deLuyindama'nın şutunutamamlayan Veysel Sarı, topuağlara gönderdi. Hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ancak VARincelemesi sonucu gol geçerli sayılınca 62 gün sonra kazananNuri Şahin ve öğrencileribüyük sevinç yaşadı.