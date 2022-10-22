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Giriş Tarihi: 22.10.2022

90+7’de hayata dönüş

90+7’de hayata dönüş

Ligde gülmeyi unutan Nuri Şahin’in ekibi Antalyaspor, İstanbul’u uzatma anlarında attığı golle devirip 6 maçlık galibiyet hasretini bitirdi

Süper Lig'de Antalyaspor ile İstanbul'un mücadelesi ilginç anlara sahne oldu. Mücadeleyi son saniyelerde bulduğu golle 2-1 kazanan Akdeniz ekibi, 6 hafta sonra galibiyeti hatırladı. Oyuna baskılı başlayan Antalyaspor, Haji Wright'ın yakaladığı iki net pozisyonu inanılmaz bir şekilde harcadı. Konuk takım 26. dakikadaki kontratağında Mehremic'in golüyle öne geçti. Fernando, 45'te frikikten beraberliği sağladı. 61'de Rroca'nın kırmızı kartıyla 10 kişi kalan rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren Antalya, kaleci Jensen'i bir türlü geçemedi. 90+7'de Luyindama'nın şutunu tamamlayan Veysel Sarı, topu ağlara gönderdi. Hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ancak VAR incelemesi sonucu gol geçerli sayılınca 62 gün sonra kazanan Nuri Şahin ve öğrencileri büyük sevinç yaşadı.

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90+7’de hayata dönüş
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