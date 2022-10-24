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Giriş Tarihi: 24.10.2022 09:05 Son Güncelleme: 24.10.2022 09:05

Fenerbahçe'de Miguel Crespo Portekiz Milli Takımı’na göz kırpıyor!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Fenerbahçe’de Miguel Crespo Portekiz Milli Takımı’na göz kırpıyor!

Son iki maçta 12 km’nin üstünde koşarak rekor kıran Fenerbahçeli Miguel Crespo, Portekiz Milli Takımı’na göz kırpıyor...

Son bir aydır Portekiz Milli Takımı'nın takibinde olan Miguel Crespo, Fenerbahçe orta sahasında tam bir savaşçı gibi... İki haftadır koşu rekoru kıran başarılı orta saha, girdiği mücadeleleri de kazanmasını biliyor. Ankaragücü maçında 13 km. ile rekor kıran 26 yaşındaki oyuncu, Başakşehir karşılaşmasında 12.6 km. ile sahanın en çok koşan ismi oldu. 73 kez topla buluşan Crespo, yüzde 80 pas isabeti ile oynadı. Tam 14 ikili mücadeleden galip ayrılırken bu sezon en çok ikili mücadele kazandığı Süper Lig maçına imza attı. Dünya Kupası öncesi Portekiz Milli Takımı'na göz kırpan oyuncu, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı. İnter'in, Fenerbahçe'nin kapısını 15 milyon Euro ile çalacağı iddiaları İtalyan basınında yer almaya başladı.

RENNES KAYBETMİYOR

F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü grup liderliği için karşılaşacağı rakibi Rennes, Fransa Ligi'nin 12. haftasında Angers'ı 2-1 mağlup etti. 43'te Gouiri ile öne geçen Rennes 53'te Salama'nın golüne engel olamadı. Galibiyeti 90+3'te Majer getirdi. Üst üste 6 resmi maçını kazanan Rennes, 12 karşılaşmada yenilmedi (9G-3B). Kanarya ise son 5 mücadelesini kazanırken, 10 karşılaşmayı kaybetmedi (8G/2B). İki takımın Fransa'da oynadığı maç 2-2 bitmişti.

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Fenerbahçe'de Miguel Crespo Portekiz Milli Takımı’na göz kırpıyor!
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