İtalyan taraftar, hayranı olduğu Emre Belözoğlu için 400 kilometre yol yaptı

Inter taraftarı İtalyan Giacomo, Belözoğlu'nu görmek üzere elinde hazırladığı dövizle, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fiorentina ile oynayacağı maç öncesi Medipol Başakşehir'in son idmanını yapmak için Artemio Franchi Stadı'na gelişini bekledi.

Burada AA muhabirine konuşan Giacomo, Emre Belözoğlu'nun büyük bir hayranı olduğunu belirterek, "O benim idolüm. Ben onu çocukluğumdan beri takip ediyorum. Adeta ben onu seçtim, o da beni. Bilmiyorum neden ama oynarken ortaya koyduğu karakter belki de. Onu çok beğeniyorum. Onu tanımak için her şeyi yaparım." ifadelerini kullandı.

Belözoğlu ile tanışmak için Floransa'ya yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki Cuneo kentinden geldiğini anlatan Giacomo, "Kuraları bekledim. Başakşehir-Fiorentina eşleşmesini gördükten sonra bu anı bekledim. Şimdi onu görmeyi umuyorum. 20 yıldır bu anı bekliyorum." diye konuştu.

Emre Belözoğlu'nun giydiği 2002 yılına ait bir formayı gösteren Giacomo, "Bu, muhtemelen Inter-Parma maçından. Bunu bir koleksiyoncudan almıştım. Onunla fotoğraf çektirmek, onu tanımak istiyorum. Bir şekilde hayallerimi taçlandırmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Giacomo, Belözoğlu'nun 7 Aralık 2002'de 3-3 biten Lazio maçında attığı 2 golü de unutamadığını, harika goller olduğunu anlattı.

Giacomo, baldırına yaptırdığı 5 numaralı Emre Belözoğlu Inter forması dövmesini gösterirken, eski futbolcunun Inter başta olmak üzere top koşturduğu Atletico Madrid, Fenerbahçe, Newcastle United, Başakşehir takımlarındaki formalarını da toplamaya çalıştığını söyledi.

Turuncu-lacivertli kulüp yetkililerinden edinilen bilgiye göre, teknik direktör Emre Belözoğlu, genç İtalyan hayranıyla stat girişinde bir araya geldi. İkili beraber fotoğraf çektirirken, Belözoğlu hayranına imza verdi.

İtalyan taraftar Giacomo, hayranı olduğu Emre Belözoğlu için 400 kilometre yol yaptı | Video