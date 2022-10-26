Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İtalyan taraftar, hayranı olduğu Emre Belözoğlu için 400 kilometre yol yaptı
Giriş Tarihi: 27.10.2022 01:01

İtalyan taraftar, hayranı olduğu Emre Belözoğlu için 400 kilometre yol yaptı

AA
İtalyan taraftar, hayranı olduğu Emre Belözoğlu için 400 kilometre yol yaptı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun İtalya'nın Inter takımında forma giydiği dönemden hayranı olan İtalyan taraftar Giacomo, "idolüm" diye bahsettiği Belözoğlu ile tanışmak ve onu görmek için yaklaşık 400 kilometre yol yaptı.

Inter taraftarı İtalyan Giacomo, Belözoğlu'nu görmek üzere elinde hazırladığı dövizle, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fiorentina ile oynayacağı maç öncesi Medipol Başakşehir'in son idmanını yapmak için Artemio Franchi Stadı'na gelişini bekledi.

Burada AA muhabirine konuşan Giacomo, Emre Belözoğlu'nun büyük bir hayranı olduğunu belirterek, "O benim idolüm. Ben onu çocukluğumdan beri takip ediyorum. Adeta ben onu seçtim, o da beni. Bilmiyorum neden ama oynarken ortaya koyduğu karakter belki de. Onu çok beğeniyorum. Onu tanımak için her şeyi yaparım." ifadelerini kullandı.

Belözoğlu ile tanışmak için Floransa'ya yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki Cuneo kentinden geldiğini anlatan Giacomo, "Kuraları bekledim. Başakşehir-Fiorentina eşleşmesini gördükten sonra bu anı bekledim. Şimdi onu görmeyi umuyorum. 20 yıldır bu anı bekliyorum." diye konuştu.

Emre Belözoğlu'nun giydiği 2002 yılına ait bir formayı gösteren Giacomo, "Bu, muhtemelen Inter-Parma maçından. Bunu bir koleksiyoncudan almıştım. Onunla fotoğraf çektirmek, onu tanımak istiyorum. Bir şekilde hayallerimi taçlandırmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Giacomo, Belözoğlu'nun 7 Aralık 2002'de 3-3 biten Lazio maçında attığı 2 golü de unutamadığını, harika goller olduğunu anlattı.

Giacomo, baldırına yaptırdığı 5 numaralı Emre Belözoğlu Inter forması dövmesini gösterirken, eski futbolcunun Inter başta olmak üzere top koşturduğu Atletico Madrid, Fenerbahçe, Newcastle United, Başakşehir takımlarındaki formalarını da toplamaya çalıştığını söyledi.

Turuncu-lacivertli kulüp yetkililerinden edinilen bilgiye göre, teknik direktör Emre Belözoğlu, genç İtalyan hayranıyla stat girişinde bir araya geldi. İkili beraber fotoğraf çektirirken, Belözoğlu hayranına imza verdi.

İtalyan taraftar Giacomo, hayranı olduğu Emre Belözoğlu için 400 kilometre yol yaptı | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Türkan Şoray'ı bir de böyle görün
90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz’i görenler tanımakta zorlandı!
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den "Keşke evlenmeseydin" yorumuna sert yanıt!
Canan Kaftancıoğlu şaşırtmadı! "Şebnem Korur Fincancı'nın evindeki mermiler iyiliğiniz için"
SON DAKİKA! Sözleşmeliye kadro için kapsam belli oldu! Bakan Bilgin müjdeyi verdi: Sözleşmeli memura kadro yasası ne zaman çıkacak?
Muharrem İnce'den Şebnem Korur Fincancı ve Özgür Özel'e sert tepki: Terbiyesize bak
FETÖ'cü pişkinliği pes dedirtti! Yakalananların birçoğu savunmasında aynı ifadeyi verdi
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı paylaşımı! Şakir Zümre detayı dikkat çekti
Türkiye dışında sadece 1 ülke yapabildi! Akıncı TİHA şimdi daha güçlü: 55 km'den vurabiliyor
SİCİL AFFI SON DURUMU: 10 milyon vatandaş kara listeden çıkacak! 2022 Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak yasalaştı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalyan taraftar, hayranı olduğu Emre Belözoğlu için 400 kilometre yol yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA