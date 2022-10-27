Video Spor İtalyan taraftar Giacomo, hayranı olduğu Emre Belözoğlu için 400 kilometre yol yaptı | Video
İtalyan taraftar Giacomo, hayranı olduğu Emre Belözoğlu için 400 kilometre yol yaptı | Video

İtalyan taraftar Giacomo, hayranı olduğu Emre Belözoğlu için 400 kilometre yol yaptı | Video

27.10.2022 | 00:52

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İtalyan taraftar Giacomo, hayranı olduğu Emre Belözoğlu için 400 kilometre yol yaptı | Video 00:35
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun İtalya'nın Inter takımında forma giydiği dönemden hayranı olan İtalyan taraftar Giacomo, "idolüm" diye bahsettiği Belözoğlu ile tanışmak ve onu görmek için yaklaşık 400 kilometre yol yaptı.

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