Alanyaspor maçında ilk gollerini atan Mauro İcardi ve Dries Mertens'in performansı, hakem Ali Palabıyık yüzünden gölgede kaldı! 45 dakika birlikte oynayan ve 6 gol pozisyonuna giren Mertens-İcardi ikilisine teknik direktör Okan Buruk tam not verdi. Sezon başından bu yana forvette Seferovic ve Gomis, 10 numara pozisyonunda Emre Akbaba ve Mata gibi isimleri kullanan Buruk, sonunda doğru ikiliyi buldu: Mertens&İcardi. Teknik direktör Okan Buruk, sakatlık yaşamadıkları ya da cezalı duruma düşmedikleri sürece forvette İcardi'den, 10 numara pozisyonunda Mertens'ten vazgeçmeyecek. Karagümrük deplasmanında Alanyaspor maçındaki hücum hattı aynı kalacak. Kanatlarda Rashica ve Kerem, önlerinde Mertens ve ileri uçta İcardi görev yapacak. Yunus, Mata ve Gomis ise kulübeden hamle oyuncuları olarak ikinci yarıda şans bulacak.



MERTENS



LİGDE NE YAPTI?

Maç: 9 Gol: 1 Asist: - Maç başı şut: 1.6 Pas: %82 Dripling: 0.8



ICARDI



LİGDE NE YAPTI?

Maç: 3 Gol: 1 Asist: 1 Maç başı şut: 2.0 Pas: %74 Dripling: 0.7