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Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:26

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da büyük düello! Okan Buruk kritik kararın eşiğinde...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da büyük düello! Okan Buruk kritik kararın eşiğinde...

Son dakika Galatasaray haberleri: VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek moral bulan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi kritik bir kararın eşiğinde...

Galatasaray'da Alanyaspor maçında tartışmalı bir kırmızı kart gören Sacha Boey, cezasını Karagümrük deplasmanında çekti. Beşiktaş derbisiyle takıma dönecek Boey'in forması artık garanti değil.

Teknik direktör Okan Buruk, 2-0 kazanılan Karagümrük maçında gerçek yeri sağ bekte oynayan Leo Dubois'in performansından memnun kaldı. Buruk, derbide savunmanın sağında kimi oynatacağına henüz karar vermedi. Leo Dubois ve Sacha Boey'in idman performanslarına göre Beşiktaş 11'i belli olacak.

YÖNETİM ALARMDA! BOŞ KOLTUK KALMAYACAK

Galatasaray yönetimi, Alanyaspor maçından bloke cezası alan 24 bin taraftarın koltuğunu Beşiktaş derbisinde boş bırakmamak için düğmeye bastı. Cezalı koltuklar devredilecek ve cumartesi akşamı Aslantepe'de 50 bin sarı-kırmızılı futbolsever olacak. Ayrıca taraftarlar da sosyal medyada '90 dakika susmak yok' mesajı ile birbirlerini motive ediyor.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Karagümrük maçını cuma günü oynayan Galatasaray dünü izinli geçirdi. Geçtiğimiz hafta ara vermeden çalışmalara devam eden sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına bugün başlıyor. Cezalı Abdülkerim ve sakat Kazımcan dışında eksik yok.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da büyük düello! Okan Buruk kritik kararın eşiğinde...
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