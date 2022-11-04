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Giriş Tarihi: 4.11.2022 13:52

Son dakika transfer haberleri: Doğan Alemdar'dan sonra Rennes bir Türk transferi daha yapıyor!

Son dakika transfer haberleri: Doğan Alemdar’dan sonra Rennes bir Türk transferi daha yapıyor!

Son dakika transfer haberleri: Kayserispor'dan Doğan Alemdar'ı transfer eden Rennes, bir Türk futbolcunun daha peşine düştü. Fransız ekibi, Antalyaspor U19 Takımı'nın golcüsü Ahmet Daniel Akyıldız'ı takip ediyor.

Kayserispor'da gösterdiği performansla geçtiğimiz sezon başında Doğan Alemdar'ı transfer eden Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, yine bir Türk futbolcunun peşine düştü. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin de rakibi olan Fransızlar, Antalyaspor U19 Takımı'nın formasını giyen Ahmet Daniel Akyıldız'ı yakından takip ediyor.

Gol krallığında zirvede

Ajansspor'un haberine göre; Avrupa'dan birkaç kulübün daha ilgisi olduğu öğrenilen 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon U19 Elit Ligi'nde krallık yarışında zirvede yer alıyor. Çıktığı 5 maçta 4 kez fileleri havalandıran genç futbolcu, 2 sene önce Ankara DSİ alt yapısından Antalyaspor'a transfer edildi. U19 Elit Ligi'nde 41 kez Antalyaspor forması giyen Daniel Akyıldız, toplamda 18 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

Profesyonel sözleşme isteniyor

Antalyaspor ile henüz profesyonel sözleşmesi bulunmayan 19 yaşındaki futbolcu, amatör statüde forma giyiyor. Akdeniz ekibinin de Daniel Akyıldız'ın performansından memnun olduğu ve profesyonel sözleşme imzalamaya hazırlandığı öğrenildi. Kırmızı-Beyazlı yönetimin, gelen olumlu raporlar karşısında ocak ayında profesyonel sözleşme imzalamak istiyor.

Bonservis hakkı yok

Daniel Akyıldız'ın profesyonel sözleşme imzalamadan ayrılmak istemesi halinde Antalyaspor, bonservis hakkı elde edemeyecek. Genç futbolcu, amatör statüde oynadığı için yetiştirme bedeli karşılığında istediği takıma transfer olma hakkını elinde bulunduruyor.

Paul Mukairu'yu hatırlattı

U19 takımında gösterdiği performansla dikkat çeken Daniel Akyıldız, Antalyaspor tarihinin en yüksek gelir kazandıran isimleri arasında yer alan Paul Mukairu'yu hatırlattı. 2018-2019 sezonunun devre arasında Antalyaspor alt yapısına gelen Nijeryalı futbolcu, U19 takımında 8 maçta 8 gol atarak A takıma yükselmiş, sonrasında ise Anderlecht'e kiralık giderken 500 bin Euro, Kopenhag'a transfer olurken de 1.9 milyon Euro'yu Antalyaspor'un kasasına bırakmıştı.

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Son dakika transfer haberleri: Doğan Alemdar'dan sonra Rennes bir Türk transferi daha yapıyor!
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