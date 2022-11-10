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Giriş Tarihi: 10.11.2022 08:08 Son Güncelleme: 10.11.2022 08:10

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'na damga vuran olay! Rakibini böyle teselli etti...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’na damga vuran olay! Rakibini böyle teselli etti...

Son dakika haberleri: Bitexen Giresunspor ile Ankaraspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinin uzatma anlarında, maça damga vuran bir an yaşandı. 90+3'te yaptığı hata nedeniyle kalesinde 3. golü gören Ankaraspor kalecisi Bayram'ı teselli etmeye, Giresunspor kalecisi Ferhat Kaplan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Giresunspor, sahasında Ankaraspor'u konuk etti. Karşılaşmada 2-0 yenik duruma düşen ev sahibi ekip, 60. dakikadan itibaren geri döndü ve sahadan 3-2 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

Çekişmeli mücadeleye damga vuran an ise, Giresunspor'un bulduğu son golün ardından yaşandı.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında ev sahibi Giresunspor, Savicevic'in ceza sahası dışından attığı golle 3-2 öne geçti.

Gol yiyen rakibini teselli etti!

Bu golde konuk ekibin 18 yaşındaki kalecisi Bayram Kılıç büyük bir hata yaptı ve takımının elenmesine sebebiyet verdi. Golün ardından Bayram'ı teselli etmeye, Giresunspor kalecisi Ferhat Kaplan geldi. Kalesinden çıkarak rakip kaleye koşan Ferhat, 18 yaşındaki meslektaşına destek verdi.

Mücadelenin ardından ise Giresunspor oyuncuları, 18 yaşındaki kaleciye destek verdi. Yaşanan bu anlar, Türkiye Kupası'nda günün en çok konuşulan anları oldu.

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Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'na damga vuran olay! Rakibini böyle teselli etti...
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