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Giriş Tarihi: 12.11.2022 18:48 Son Güncelleme: 12.11.2022 19:59

Son dakika: Galatasaray, Süper Lig'de Başakşehir'e konuk oluyor! Mücadelede ilk düdük çaldı...

Son dakika: Galatasaray, Süper Lig’de Başakşehir’e konuk oluyor! Mücadelede ilk düdük çaldı...

Son dakika: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Ligde zirve sıralamasını yakından ilgilendiren mücadelede kazanan takım Dünya Kupası arasına 2. olarak gidecek. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. İşte tüm detayları...

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maç, saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY

İŞTE İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Bertrand Traore, Berkay, Mounir, Keny

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

Ligde geride kalan 12 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 24 puan topladı. Lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde, ikinci Medipol Başakşehir ile aynı puanda olan Galatasaray, haftaya averajla üçüncü sırada girdi.

Turuncu-lacivertliler ise Galatasaray ile aynı sayıda galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

OKAN BURUK VE EMRE BELÖZOĞLU İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerlerinde ilk kez birbirine rakip olacak.

KAZANAN TAKIM DÜNYA KUPASI ARASINA İKİNCİ GİRECEK

Süper Lig'de haftanın en önemli maçı olarak dikkat çeken karşılaşmayı kazanan takım, FIFA Dünya Kupası arasına ikincilik olarak girecek.

Haftaya 24'er puanla ikinci giren iki takımdan kazanan taraf, koltuğun tek başına sahibi olacak.

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Son dakika: Galatasaray, Süper Lig'de Başakşehir'e konuk oluyor! Mücadelede ilk düdük çaldı...
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