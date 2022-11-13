Video Spor Dursun Özbek: "Aradan sonra şov devam edecek" | Video
Dursun Özbek:

Dursun Özbek: "Aradan sonra şov devam edecek" | Video

13.11.2022 | 06:05

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray’ın şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyledi. Başkan Özbek, oyuncuların performansı ile ilgili ise, “Araya gidecekler aradan sonra şov kaldığı yerden devam edecek” dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 7-0'lık tarihi skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ara öncesi böyle bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Özbek, "Güzel oynadık. Galibiyeti hak ettik. Önde basan bir takım vardı. Goller de çok şık goller oldu. Neticede 45 günlük bir araya giriyoruz. Daha önce de söyledim; 45 günlük ara çok uzun süre. Bence ligin birinci perdesi oynandı. 45 gün sonra ikinci perdesi oynanacak. Aynı yarış devam edecek. Güzel maç oldu. Böyle bir maçla araya gittiğimiz için mutluyum. Oyuncularımı, teknik heyeti ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Maçın başından beri hiç susmadılar. Nereye gitsek bize deplasman sayılmıyor onların sayesinde" şeklinde konuştu.

"YUNUS AKGÜN'Ü YÖNETİM KURULU İLE DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, takımdaki uyum sürecinin tamamlanmasının ardından performansın artacağına değinerek, "Yeni kurulan takım. Bir birine alışması lazım. Bir yıldızlar topluluğu Galatasaray. Bunların uyumu süre alacaktır. Her hafta üzerine koyarak geliyoruz. Bugün takımın performansı çok iyiydi. Göze hoş gelen bir futbol var. Bugünkü memnuniyetimin çoğu bundan" diye konuştu. Yunus Akgün ile ilgili sorulan soruya Dursun Özbek, "Yönetim kurulunda konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün konuşmak istediğim sadece oyun ve skorun güzelliği aynı zamanda takımın giderek uyum sağlaması. Gollere bir dikkat edin hazırlanışı gayet güzel" cevabını verdi.

"ARADAN SONRA ŞOV DEVAM EDECEK"
Dursun Özbek, müsabakanın ardından soyunma odasına inip takımı galibiyetten ötürü tebrik ettiğini dile getirerek, "Oyuncularımı tebrik ettim. Çok keyifliydiler. Bir araya gidecekler aradan sonra şov kaldığı yerden devam edecek" açıklamasını yaptı. Rashica'nın bonservisinin alınmasına yönelik sorulan soruya Başkan Özbek, "Şu ligi bir bitirelim. Galatasaray'ın menfaati için her şeyi yaparız" yanıtını verdi.

"GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI"
Şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyleyen Dursun Özbek, "Şampiyonluktan hiçbir zaman kopmadık. Bakışım baştan beri aynı. Hiç kopmadık. Daha önceki şampiyonlukları düşünün 8-9 puan fark varken Galatasaray bugün şampiyonluğun en büyük adayı. Dolayısıyla bugün oynadığı oyunla bunu da gösterdi" ifadelerini kullandı.

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