Fatih Terim’in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı

"Annesi hocaya taktik veriyor. Maçtan önce ve sonra mutlaka arayıp yorum yapıyor. Fatih Terim'i telefonla arayıp, 'İdmanda mısınız oğlum? İyi oynasınlar! Söyle onlara, annem böyle diyor de... Bu Falcao gitmiyor mu oğlum?' derdi." İmparator'un kız kardeşi Belgin Arıcan da annesi hakkında, "Annem futbol hastası. Çok seviyor. Asla G.Saray maçlarını kaçırmaz" yorumunu yapmıştı.