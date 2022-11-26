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Giriş Tarihi: 26.11.2022 13:13 Son Güncelleme: 26.11.2022 13:20

Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Terim’in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Galatasaray yönetiminin yanı sıra Fatih Terim'in eski öğrencileri ve birçok ünlü isim katıldı.

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Galatasaray yönetiminin yanı sıra Fatih Terim'in eski öğrencileri ve birçok ünlü isim katıldı.

Geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Nuriye Terim, dün yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. 91 yaşında hayatını kaybeden Nuriye Terim'in cenazesi, Adana'daki Asri Mezarlıkta eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verilecek.

EN BÜYÜK YARDIMCISIYDI
Vefat haberini alır almaz Adana'ya giden Fatih Terim'in, annesiyle arasındaki bağ çok kuvvetliydi. İmparator hakkında hazırlanan belgeselde annesi Nuriye Terim için ayrılan bölümde hocanın yakın arkadaşı Fahri Yılmaz şunları anlatmıştı:

"Annesi hocaya taktik veriyor. Maçtan önce ve sonra mutlaka arayıp yorum yapıyor. Fatih Terim'i telefonla arayıp, 'İdmanda mısınız oğlum? İyi oynasınlar! Söyle onlara, annem böyle diyor de... Bu Falcao gitmiyor mu oğlum?' derdi." İmparator'un kız kardeşi Belgin Arıcan da annesi hakkında, "Annem futbol hastası. Çok seviyor. Asla G.Saray maçlarını kaçırmaz" yorumunu yapmıştı.

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Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı
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