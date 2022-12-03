Vincenzo Montella, Sabah Spor’a konuştu! Yunus Akgün için olay itiraf “Jorge Jesus benim rakibim değil…”

Geçen sene ligi 9. bitirdiniz. Bu sizin ve Adana Demirspor için bir başarı mı?

"Genel olarak başarı olduğunu düşünüyorum. Buraya geldiğimizde takımımız sondan birinciydi. Güzel ve muazzam anlar yaşadık ama sezon finalinde devamını getiremedik. O biraz leke gibi kaldı."

Bu sezon zirveyi zorlayan bir Adana Demirspor görüyoruz. Başarı nasıl geldi?

"Birçok detay var. Bunlardan ilki devamlılık. Aynı hocayla ikinci sezonu geçirmek futbolcular için de bir avantaj. Aynı futbolcularla devam etmek de hocalar için bir artı. Geçen sene yaşadığınız bazı hataları önceden sezebiliyorsunuz."