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Giriş Tarihi: 13.12.2022 07:00 Son Güncelleme: 13.12.2022 07:50

Trabzonspor'da Trezeguet rüzgarı

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da Trezeguet rüzgarı

Trabzonspor’un yeni bir kimliğe kavuştuğu milli arayı en iyi değerlendiren isim olan Mahmoud Trezeguet, hem fiziksel hem mental olarak takım arkadaşlarını geride bıraktı.

Dünya Kupası arasını, "Bizim için çok iyi fırsat, bu aradan sonra farklı bir takım olacağız" diye değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yeni takım kurgusu, topa daha çok sahip olan, ileride baskı yapan ve kanatları daha çok kullanan kimlikte olacak. Ve bu sistemin en kilit isimlerinden biri olan kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet de 14 günlük Antalya kampındaki performansı ile tecrübeli hocanın elini rahatlattı.

Sezona istediği gibi başlayamayan ve yoğun şekilde eleştirilen 28 yaşındaki futbolcu, kamp boyunca hem fiziksel hem de mental olarak hazır gözüktü. Trezeguet'nin yanı sıra Gbamin ve Abdülkadir Ömür başta olmak üzere Siopis, Hüseyin Türkmen ve Naci Ünüvar da fırsatı iyi kullanan isimler oldular.

İHTİYAÇLARI ZAMAN
Trabzonspor'da uzun süren sakatlık döneminin ardından kamp süresi boyunca takımla çalışan iki isim Bruno Peres ve Edin Visca'nın performansları merak ediliyordu. İki oyuncu da antrenman kaçırmadı. Ancak uzun süreli maç eksikliği nedeniyle fiziksel olarak tam anlamıyla hazır olmaları için zamana ihtiyaç duydukları gözlendi.

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Trabzonspor'da Trezeguet rüzgarı
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