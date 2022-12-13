Trabzonspor’da Trezeguet rüzgarı

Dünya Kupası arasını, "Bizim için çok iyi fırsat, bu aradan sonra farklı bir takım olacağız" diye değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yeni takım kurgusu, topa daha çok sahip olan, ileride baskı yapan ve kanatları daha çok kullanan kimlikte olacak. Ve bu sistemin en kilit isimlerinden biri olan kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet de 14 günlük Antalya kampındaki performansı ile tecrübeli hocanın elini rahatlattı.