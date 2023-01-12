Son dakika transfer haberleri: Antalyaspor, Konyaspor’dan İbrahim Sehic’i transfer etmek istiyor

Süper Lig ekibi Antalyaspor, kaleci sorunun çözmek için transfer arayışına başladı. Devre arası transfer dönemi başlamasıyla birlikte kadroya ilk olarak kaleci transferi yapılacak. Kırmızı-Beyazlılarda hedef ise Süper Lig ekibi forması giyen tecrübeli kaleci oldu. Detaylar...

İLK HEDEF KALECİ TRANSFERİ

Ruud Boffin'in futbolu bırakma kararı alması, Alperen Uysal'ın da beklentileri karşılayamaması sebebiyle kaleci transferini ilk sıraya koyan Antalyaspor'da adaylar belli oluyor. Listesinde pek çok ismi barındıran Kırmızı-Beyazlılar, Konyaspor'dan Ibrahim Sehic'i kadrosuna katmak istiyor. Yeşil-Beyazlılarla olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak 34 yaşındaki file bekçisini devre arasında renklerine katmayı hedefleyen Antalyaspor, girişimlere de başladı.

BONSERVİSİNİ ALABİLİR

2020-2021 sezonundan bu yana Konyaspor kalesini koruyan Boşnak eldivenin takımından ayrılabileceği öğrenildi. Alacaklarına karşılık Yeşil-Beyazlılarla bonservisini alabileceği iddia edilen deneyimli kalecinin, Antalyaspor'da forma giymeye de sıcak baktığı gelen haberler arasında yer aldı.

150 MAÇTA KALEYE GEÇTİ

2018-2019 sezonunda Erzurumspor'a transfer olarak Süper Lig'le tanışan Sehic, Türkiye'de tam 150 maça çıktı. 2.5 sezondur Konyaspor formasını giyen Sehic, Yeşil-Beyazlılarla 84 maça çıkarken, kalesinde toplam 100 gol gördü. 28 mücadelede ise rakiplerine geçit vermedi.

GİKİEWİCZ ALTERNATİF TUTULUYOR

Antalyaspor'un kaleci listesinde Polonyalı eldiven Rafal Gikiewicz de bulunuyor. Almanya ligi Bundesliga'da Augsburg forması giyen 35 yaşındaki file bekçisinin transfer olasılığının ise düşük olduğunu belirtildi. Alternatif isimler arasında son sıralarda yer alan 35 yaşındaki kaleci, bu sezon Bundesliga'da 11 maçta ter döktü. Deneyimli eldivenin Augsburg ile olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak.

RAFAL GİKİEWİCZ'İN PERFORMANSI

Bu sezon Bundesliga ekibi Augsburg forması giyen 35 yaşındaki kaleci ligde 11 karşılaşmada forma giydi. Rafal Gikiewicz, kalesinde 17 gol yerken 2 maçtada gol yemedi. (ajansspor)