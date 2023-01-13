Son dakika transfer haberleri: Fraport Tav Antalyaspor, Doğukan Sinik ile sözleşme imzaladı

Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törenle 23 yaşındaki Doğukan Sinik, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Törende açıklamalarda bulunan Doğukan, Antalyaspor'da döndüğü için mutlu olduğunu belirtti. Kendisi için süre almanın önemine dikkati çeken Doğukan, "Kendimi evimde, yuvamda hissediyorum. Benim açımdan güzel bir tercih oldu. Takımı, hocayı biliyorum. Adaptasyon sorunu yaşamadım. Umarım çok büyük katkılar veririm. Bıraktığım gibi devam ederim." dedi.

İngiltere'de antrenman sistemini maçlara benzeten Doğukan, "Çok ağır antrenmanlar yaptık. Buradaki antrenman sistemiyle çok farklı antrenmanlarımız. O nedenle hazırım. Çok fazla şans bulamadığım için döndüm." değerlendirmesinde bulundu.

Doğukan, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in kendisine her zaman destek olduğunu kaydetti.

ASBAŞKAN EMRAH ÇELİK: "HAJİ WRİGHT İLGİLİ 8 KULÜPLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik ise kulübün transfer engelini büyük bir özveriyle kaldırdıklarını dile getirdi. Erkan Eyibil'i Gençlerbirliği'ne, Gökdeniz Bayrakdar'ı da Bodrumspor'a kiraladıklarını anımsatan Çelik, "Bugün de Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiralıyoruz. Yuvana hoş geldin. Allah geçen yılki başarılarının devamını nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Forvet oyuncuları Haji Wright ile ilgili son günlerde transfer haberlerinin çıktığını hatırlatan Çelik, "Haji, son 1 yılın ligdeki en fazla gol atan oyuncularından. Haji, Antalya'ya güzel bir katkı sağlayarak gidecek. Dünya futboluna da çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Haji Wright ilgili 8 kulüple görüşüyoruz. Olgunlaşanlar var. Başkanımız en doğru kararı verecektir. Haji'nin durumu 10 gün içerisinde netlik kazanır." diye konuştu.

Çelik, takıma yeni takviyeler de yapacaklarını sözlerine ekledi.