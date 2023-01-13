Son dakika transfer haberleri: Fraport TavAntalyaspor, Michael Ngadeu’nun peşinde

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında büyük hayal kırıklığı yaratan Antalyaspor, ikinci devrede aynı sorunları yaşamamak için kolları sıvadı. Pek çok bölgeye takviye yapmak isteyen Antalyaspor'da isimler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Bu sezon savunmada büyük sorunlar yaşayan Akrep, stoper bölgesine takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor.

GENT İLE TEMAS KURULDU

Antalyaspor, savunmanın ortası için Gent forması giyen Michael Ngadeu için girişimlere başladı. Nuri Şahin'in raporu doğrultusunda mutlak stoper transferi yapmayı planlayan Kırmızı-Beyazlılar, Kamerunlu futbolcu için kulübü Gent'le ilk temasını kurdu.

BU SEZON TOPLAM 29 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Gent formasıyla 29 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, Belçika Ligi, Belçika Süper Kupası'nın yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarına da çıktı. Deneyimli futbolcu, 19 kez sahaya çıktığı ligde 1 kez de gol sevinci yaşadı. Kamerun Milli Takımı'yla da bugüne kadar 54 maça çıkan deneyimli futbolcu, 4 kez gol sevinci yaşadı.

DOĞUKAN SİNİK GERİ DÖNDÜ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, sezon başında Hull City'e sattığı Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. 23 yaşındaki oyuncu tekrardan geri döndü.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından "Yeni gelmedi, geri geldi" ifadesi ile yapılan paylaşımda, "Takımımız, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Hull City forması giyen Doğukan Sinik ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Evine hoş geldin Doğukan Sinik" denildi. (ajansspor)