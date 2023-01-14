Antalyaspor’da Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! Sakat ve cezalı oyuncular var...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport Tav Antalyaspor, ligin 19. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı. Antalyaspor'un gollerini 4. dakikada Doğukan Sinik ve 59. dakikada Luiz Adriano kaydetti. Giresunspor'un golleri ise 40. dakikada Borja Sainz ve 79. dakikada Riad Bajic'ten geldi. Bu beraberlikte devre arasına 18 puanla 14. sırada giren Fraport Tav Antalyaspor'un son 5 maçta galibiyet alamaması dikkat çekti.

ANTALYASPOR'DA KIRMIZI ALARM

Antalyaspor'da ligin 20. haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi ortaya çıkan eksikler moralleri bozdu. Kırmızı beyazlılarda zorlu maç öncesi Fernando Martins ve Fyodor Kudryaşov cezalı duruma düşerken, Haji Wright, Ndao ve Ghacha sakatlandı.

Ayrıca Hull City'den tekrardan Antalyaspor'a kiralık olarak transfer edilen Doğukan Sinik de sakatlanarak oyundan çıktı.