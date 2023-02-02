Antalyaspor, stoper takviyesi için harekete geçti! Emrecan Uzunhan...

Sezon başında maaşının yüksek bulunması sebebiyle sözleşmesi uzatılmayan Naldo'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte Antalyaspor en büyük sorunu stoperden yana yaşadı.

Antalyaspor'da öncelik savunma

Ömer Toprak'ın sık sakatlanması, Galatasaray'dan kiralanan Luyindama'nın beklentilerin uzağında kalması, Fedor Kudriashov'un geçirdiği sakatlık sebebiyle sezonu büyük ölçüde kapatmasıyla birlikte Kırmızı-Beyazlılar transfer için önceliğini savunmaya verdi.

Stopersiz kaldı

Altyapıdan çıkan Amar Gerxhaliu ile birlikte şu an elinde direkt oynatabileceği tek stoper olarak Veysel Sarı kalan Antalyaspor'un bu bölge için iki ismi birden transfer etmesi bekleniyor.

ANTALYASPOR'DA GÜNDEM EMRECAN UZUNHAN OLDU

Kırmızı-Beyazlıların hedefindeki ilk isim Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan oldu. 21 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Siyah-Beyazlılarla resmi temasını kuran Akrep, gelecek yanıtı beklemeye çekildi.

ŞENOL GÜNEŞ KARAR VERECEK

Kulüpler arasında transfer için herhangi bir pürüz bulunmazken son kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in vereceği öğrenildi.

Deneyimli teknik adamın kısa süre içerisinde raporunu yönetime sunması ve buna göre transferin sonuçlanması bekleniyor.

2 MİLYON EURO ÖDENDİ

Sezon başında İstanbulspor'dan transfer edilen genç stoper için Beşiktaş, 2 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Bu sezon Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda 3'er maçta süre alan genç futbolcu, 269 dakika sahada kalırken, 1 kez asist yapma başarısı gösterdi. (ajansspor)