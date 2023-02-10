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Giriş Tarihi: 10.2.2023 08:52

Fenerbahçe Bünyamin Balcı için harekete geçti! Onur Bulut...

Fenerbahçe Bünyamin Balcı için harekete geçti! Onur Bulut...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Onur Bulut’un Beşiktaş’la anlaşmasının ardından rotasını bir kez daha Antalyaspor’un genç sağ beki Bünyamin Balcı'ya çevirdi. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı-lacivertli ekip, ilk olarak Samet Akaydın, ardından Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i transfer etmişti.

Devre arası transfer dönemini hızlı takımlarından Fenerbahçe yeni isimleri kadrosuna katmak için hazırlanıyor.

F.Bahçe, ara transfer döneminin 10 gün uzatılmasının ardından bu yöndeki çalışmalarına hız verdi. Sağ bek takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Onur Bulut'un Beşiktaş'la anlaşması üzerine Bünyamin Balcı için tekrar harekete geçti.

Kanat ve 8 numara takviyesi de yapmayı planlayan Fenerbahçe, transferin bitişi olan 18 Şubat'a kadar bu iki mevkiye yeni oyuncular kazandırmayı hedefliyor.

Yabancı transferi gerçekleşmesi halinde Alioski'nin sözleşmesinin feshedilmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.

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Fenerbahçe Bünyamin Balcı için harekete geçti! Onur Bulut...
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