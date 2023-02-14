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Giriş Tarihi: 14.2.2023 09:07 Son Güncelleme: 14.2.2023 09:20

Mehmet Topal memleketi Malatya'yı yalnız bırakmadı! Enkaz çalışmalarına katıldı

Mehmet Topal memleketi Malatya’yı yalnız bırakmadı! Enkaz çalışmalarına katıldı

Ülke futbolunun önemli isimlerinden Mehmet Topal, memleketi Malatya’yı bu zor günlerde yalnız bırakmadı. Topal ihtiyaç malzemelerini köylere ulaştırdı ve enkaz çalışmalarına katılarak arama-kurtarma ekiplerine destek verdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremler birçok ilde olduğu gibi Malatya'da da büyük yıkıma sebebiyet verdi. Mehmet Topal memleketi Malatya için yardıma koşan isimler arasında yer aldı.

4 BÜYÜKLER SEFERBER OLDU
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor... Türk sporunun devleri, diğer kulüpler gibi felaketin yaşanmasının hemen ardından harekete geçti. Afetzedelere yardım elini uzatmak için adeta seferber olundu. Yeri geldi, ezeli rakipler deprem bölgesine en iyi şekilde destek olmak için ortak hareket etti. Türk sporunun 4 devi, afetzedeler için ortak bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Kulüpler Birliği toplantısında ortak bir forma tasarlayıp satışa sunma planını masaya yatırdı. Bu özel formadan elde edilecek tüm gelirin, depremden etkilenen vatandaşlarımız için kullanılacağı belirtildi.

MEHMET TOPAL MALZEMELERİ KÖYLERE ULAŞTIRDI
Edinilen bilgilere göre depremin 2. günü bölgeye ulaşan Mehmet Topal, 1 tır yardım malzemesi ve ambulans gönderdi. Eski milli futbolcu daha sonra her gün köyleri tek tek dolaşıp yakın illerden aldığı ihtiyaç malzemelerini köylülere ulaştırdı.

Mehmet Topal geceleri de arama kurtarma ekiplerine yardım ediyor. Topal'ın enkaz çalışmalarına katıldığı ve hemen ardından kamyonetinde birkaç saat
uykuyla dinlendiği belirtiliyor.

FUTBOLA VEDA ETMİŞTİ
Mehmet Topal geçen sezonun sonunda 36 yaşında aktif futbol yaşamını sonlandırmıştı. Son olarak geçen sezon Beşiktaş forması giyen Mehmet Topal, Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de şampiyonluk kazanarak aynı ligde 3 farklı takımla şampiyon olan ilk ve tek Türk futbolcu olarak tarihe adını yazdırmıştı.

VOLKAN DEMİREL HATAY'A GERİ DÖNDÜ
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, yardım çalışmalarına devam ediyor. Takımı ile İstanbul'a geldikten sonra tekrar Hatay'a dönen Demirel, burada yardım çalışmalarını sürdürüyor. Depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarıyla ilgilenen Volkan Demirel, aileler ve çocukların konaklamaları için de vesile oldu.

Oradaki çocuklarla telefonla görüntülü konuşan Volkan Demirel, "Ben buradayım merak etmesinler. Elimden geldiğince herkese yardım etmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullandı. Demirel konuşması sırasında göz yaşlarına hakim olamadı.

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Mehmet Topal memleketi Malatya'yı yalnız bırakmadı! Enkaz çalışmalarına katıldı
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