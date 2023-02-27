Fırsat tepti!

Erteleme maçında iki takım da yeni transferlerini oynatamazken çok sayıda eksiğin olması maçın kalitesine de yansıdı. Karşılaşmanın başında oyunu kontrol altına alan siyah-beyazlı ekip, kanat oyuncularıyla üçüncü bölgeye inip merkezde yer alan Muleka ve Dele Alli'yi topla buluşturmaya çalıştı.İkinci yarıda Antalyaspor daha da geriye yaslanınca devrenin tamamını Beşiktaş rakip yarı sahada oynadı. Skoru değiştirmek için kulübeden hamleler yapan Şenol Güneş, Semih'i oyuna aldıktan sonra forvet hattını ikiledi ve hücumu kalabalıklaştırdı. Ancak Beşiktaş akan oyunda değil duran toplarda fırsatlar yakaladı.Cenk'in kaçırdığı penaltı, iki puanın da kaybı demek oldu.Beşiktaş, maça hakim olan taraf gibi gözükse de hücumda bitirici vuruşları yapamadı. 90 dakika boyunca 20 şut denemesinde bulunup sadece 5 isabet sağlayan siyah-beyazlı ekip, ilk kez Süper Lig maçında boy gösteren Antalyaspor kalecisi Ataberk Dadakdeniz'i geçmedi. Kritik kurtarışlara imza atan 23 yaşındaki eldiven, ayrıca kariyerinin ilk penaltısını çıkardı.Isınmada sakatlanan Ghezzal'ın yerine ilk 11'de oynayan Dele Alli, ayağına gelen fırsatı iyi kullanamadı. İngiliz yıldız; şut, isabetli şut, top kapma, uzaklaştırma, orta yapma değerlerinde sıfır çekerek etkisiz bir görüntü sergiledi ve 46. dakikada formasını Tayfur'a bıraktı.;Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla ilk kez penaltı kaçırdı. Tecrübeli futbolcunun kariyerinde gole çeviremediği penaltı sayısı ise yalnızca 2.Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ettiği son 5 Süper Lig maçını da kazanamadı (3 beraberlik, 2 yenilgi).