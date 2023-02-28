Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vinicius Junior'a ırkçı hakaret eden taraftara para ve tribünlerden men cezası
Giriş Tarihi: 1.3.2023 00:28

Vinicius Junior'a ırkçı hakaret eden taraftara para ve tribünlerden men cezası

AA
Vinicius Junior’a ırkçı hakaret eden taraftara para ve tribünlerden men cezası

İspanya'da Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Toleranssızlık Devlet Daimi Komisyonu, Mallorca-Real Madrid maçında Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a ırkçı hakaret ettiği tespit edilen bir taraftara para ve tribünlerden men cezası verdi.

Spor Yüksek Konseyine bağlı komisyon, İspanya 1. Futbol Ligi'nde 5 Şubat'ta oynanan Mallorca-Real Madrid maçında Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius'a tribünlerden ırkçı hakarette bulunduğu tespit edilen taraftarla ilgili kararını açıkladı.

Komisyon, ırkçı eylemde bulunan taraftara 4 bin avro para ile 12 ay boyunca tüm spor müsabakalarına giriş yasağı cezası verdi.

Söz konusu taraftarla ilgili İspanya Ulusal Polisi, 3 bin avro para cezası ve 6 ay spor müsabakalarına giriş yasağı talep etmişti.

Diğer yandan komisyon, 19 Mart'ta ligde oynanacak Barcelona-Real Madrid maçını "yüksek riskli" ilan etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul'da deprem paniği: O ile göç başladı...
Başkan Erdoğan Afşin'de duyurdu! Taşınma desteği ödemeleri bugün başlıyor
SON DAKİKA: Sabih Kanadoğlu hayatını kaybetti! 367 krizinin baş aktörüydü!
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'da riskli binalar belirlenen alanlara taşınacak
Son dakika: 6'lı koalisyonun adayı nihayet belli oluyor! İYİ Parti tarih vererek duyurdu...
SON DAKİKA: CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş altın makas ile açmıştı! 68 kişiye mezar oldu...
SON DAKİKA: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü Ege Denizi
SON DAKİKA | MHP Lideri Devlet Bahçeli'den slogan provokasyonuna sert tepki! "Alçakça bir kurgudur"
SON DAKİKA | AFAD Başkanı açıkladı: Depremlerde can kaybı yükseldi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Vinicius Junior'a ırkçı hakaret eden taraftara para ve tribünlerden men cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA