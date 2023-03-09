Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emre Belözoğlu: Beraberlik bu şartlarda kötü değil
Giriş Tarihi: 10.3.2023 02:24 Son Güncelleme: 10.3.2023 02:25

Emre Belözoğlu: Beraberlik bu şartlarda kötü değil

AA
Emre Belözoğlu: Beraberlik bu şartlarda kötü değil

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Gent ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktör Emre Belözoğlu, zorlu hava şartlarında oynanan karşılaşmanın sonucunun kendileri için kötü olmadığını söyledi

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Belözoğlu, sağanak nedeniyle saha zemininin bozulduğunu belirterek, "Maçın iki takım için zor olacağını söylemiştim. Saha ve hava şartlarına bakıldığında iki takım oyuncularını da tebrik etmek gerekiyor. Benim öncellikli görevim, oyuncularıma teşekkür etmek olmalı. Göstermiş oldukları mücadele ve arzu... Özellikle maçın ikinci yarısında hepsiyle gurur duyduğumu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, maçın ilk yarısında istedikleği oyunu sergileyemediklerini vurgulayarak, "Beraberlik bizim için bu saha ve hava şartlarında kötü bir skor diyemem. Maçın ilk yarısında daha iyisini yapabilirdik. Sahanın biraz daha iyi olduğu dönemde topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Karşımızda dinamik, sert, kaos oyunundan çok iyi beslenen bir takım var. Onlarla mücadele edebilecek gücümüz olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum. İstanbul'da inşallah çeyrek finale kalan takım olmak istiyoruz." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Etin kilosu 150 TL’ye düşecek
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde 6'lı masa depremi!
CHP ve İYİ Parti'nin "HDP ile görüşme" krizinde yeni perde! Faik Öztrak, Kürşad Zorlu'yu yalanladı
Son dakika: Adıyaman Sincik'te korkutan deprem
Firari FETÖ'cü Burak Çopur: Altılı masayı biz kurduk, HDP ve İYİ Parti'yi normalleştireceğiz
İYİ Parti masadan kalktı mı kaldırıldı mı? Ali Babacan'dan Meral Akşener'e cevap!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kamuya olan borçlara yapılandırma: TBMM'de kabul edildi! İşte düzenlemenin detayları
Demirtaş'ın Akşener'e önerdiği HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde skandal talepler!
Sosyal medya bu paylaşımla çalkalanıyor! Devrim Özkan Torreira'nın evinden paylaşım yaptı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Emre Belözoğlu: Beraberlik bu şartlarda kötü değil
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA