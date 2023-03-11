Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson cezalı duruma düştü.
Karşılaşma öncesi sınırda bulunan Nelsson, müsabakanın 75. dakikasında sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen genç stoper, 26. haftada deplasmanda yapılacak Arabam.com Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
MATA SAKATLANDI
Galatasaray'da İspanyol futbolcu Juan Mata, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.
Müsabakaya ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, sakatlanarak 22. dakikada yerini Milot Rashica'ya bıraktı.
SONG NEF STADI'NDA
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile Nef Stadyumu'nda oynadığı maçta özel bir konuk da vardı. Bir dönem sarı-kırmızılılarda forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Rigobert Song, karşılaşmayı tribünden izledi.
Song şu dönem ülkesi Kamerun Milli Takımı'nda teknik direktörlük yapıyor.
45 BİN 908 TARAFTAR
Bu sezon evinde müsabakalarda takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu mücadelede de tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi toplam 45 bin 908 taraftar takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.
KASIMPAŞA DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET
Lacivert-beyazlı ekibin Süper Lig'de deplasmanda kazanamama serisi 7 karşılaşmaya yükseldi.
Ligde son dış saha galibiyetini 7 Eylül'de HangiKredi Ümraniyespor'a karşı alan Kasımpaşa sonrasındaki 7 mücadelede 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.
İstanbul temsilcisi, genç teknik adam Selçuk İnan yönetiminde deplasmanda henüz galibiyetle tanışamadı.