45 BİN 908 TARAFTAR

Bu sezon evinde müsabakalarda takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu mücadelede de tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi toplam 45 bin 908 taraftar takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.