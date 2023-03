Galatasaray 1-0 Kasımpaşa MAÇ SONU | Okan Buruk'tan Icardi açıklaması "Devam etmesini çok isteriz" | Video 12.03.2023 | 08:31 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında önemli bir 3 puan aldıklarını söyleyerek, "Rekor kırdık, iş bitmedi. Asıl bundan sonrası bizim için ana hedef şampiyonluk" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bizim için uzun bir ara sonrası bu maç zor oldu. Fiziksel olarak, oyun hızı olarak zorlandığımız değerler oldu. Rakibimiz 11 kişi ile beklemesi oyun hızımızı yavaşlığımızdan dolayı pozisyon üretmede zorlandık. İkinci yarıda Zaniolo'yı kenara aldık. Bu hamle devamında sonuç verdi. 1-0 öne geçtik. Golden sonra oyun değişmedi. Bunun devamında da aslında ikinci gol şansını çok net bir şekilde yakalamasak da gittiğimiz pozisyonlar oldu. Bugün belki oyunun içerisinde ofansif olarak üretkenliğimiz daha önceki maçlara göre düşük olduğunu söyleyebilirim. Sonuç olarak bizim için önemli bir 3 puan. Rakibimize maç boyunca pozisyon vermedik. Bu da defansif açından artı olan kısım" şeklinde konuştu.

"BİZDE OLUMLU BİR GÖRÜNTÜ BIRAKTI"

Yeni transfer Kanadalı futbolcu Sam Adekugbe'nin performansının sorulması üzerine Buruk, "Sam, defansif olarak görevini yaptı. İlk maçıydı. Takımla ilk maçına göre, bizde olumlu bir görüntü bıraktı. Kazımcan da, Dubois da oynasa onlar da orada performans olarak birbirine yakın oyuncular. Oynadıkları zaman bize iyi performans sergilediler" diye cevap verdi.

"BU SAATTEN SONRA BİR ŞEY DEĞİŞMESİ ZOR"

Süper Lig'de play-off istenilmesinin sorulması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Jorge Jesus'un ağızında duymadım. Onunla ilgili yazıldı. Beşiktaş Kulübü'nün böyle bir görüşü oldu. Bunu değerlendirecek olan Türkiye Futbol Federasyonu. Bu saatten sonra bir şey değişmesi zor. Belki önümüzdeki sene lig sistemi için play-offu Türkiye Futbol Federasyonu düşünebilir. Önümüzdeki sene bu belki düşünülebilir" dedi.

Sakatlığı bulunan Belçikalı futbolcu Dries'ın durumu hakkında bilgi veren Okan Buruk, "Bireysel antrenmanları devam ediyor. Bu hafta da bakacağız. Gidişatına göre karar vereceğiz. Saha çalışmalarını yapıyor. İç yan bağlarında zorlanma olduğu için şimdi önemli olan topa vuruşları. Bu hafta net bir şekilde görürüz. Olmazsa da milli takım arasından sonra tekrar Mertens takımla birlikte sahada olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"REKOR KIRDIK, BİTMEDİ ANA HEDEF ŞAMPİYONLUK"

Süper Lig'de galibiyet serisinin baskı oluşturup, oluşturmamasının sorulmasına Buruk, "Genel serimizi genel olarak baktığımızda arada zorlandığımız maçlar oldu. Mesela Dünya Kupası arası sonra ilk maçlarımızda zorlandık. Bugünkü maç aslında diğer maçlara göre zorlandık olarak görmüyorum. Golü attık sonra bizim için daha rahat maç geçti. Rekoru kıracağız diye bir düşüncemiz yok. Bu 14. maç oldu. Arada Gaziantep maçı oldu. Onlar beraber 14 maç oldu. Geri kalan 11 maç da bizim çok önemli. Her maça kazanmak için çıkacağız. Her maçın ayrı ayrı hikayesi olacak. Rekor kırdık, iş bitmedi. Asıl bundan sonrası bizim için ana hedef şampiyonluk. Şampiyonluğa ulaşana kadar kazanmak zorundayız" açıklamasında bulundu.

"BEN GEREKLİ DERSLERİ ALDIM"

Süper Lig'de şampiyon olan 3 teknik direktörle bir sonraki sene yolların ayrıldığının sorulması üzerine ise Okan Buruk, "İlk hedefimiz şampiyonluk. Bunun mutluluğunu yaşamak istiyoruz. Son 3 seneye baktığımızda, 3 şampiyon hoca bir sonraki sene ayrıldı. Ben gerekli dersleri aldım. Şampiyon olursak ne yapıp, ne yapmayacağımı daha iyi biliyorum" diye cevap verdi.

"ICARDİ'NİN GALATASARAY'DA DEVAM ETMESİNİ ÇOK İSTERİZ"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin Galatasaray taraftarı için çok önem taşıdığını söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Her türlü onun Galatasaray'da devam etmesini çok isteriz. O da kendini buraya ait hissediyor. Burada çok mutlu. Mutlu olduğunu net bir şekilde görüyoruz. İnşallah bizle beraber devam eder, Galatasaray şampiyon olur, bu şampiyonlukta önemli rol oynar. Önümüzdeki sene Galatasaray'da devam eder diye umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"O BÖLGEYE YAPILACAK HER TÜRLÜ ORGANİZASYONUN İÇERİSİNDE VARIZ"

'Sezonun son maçında deplasmanda Hatayspor maçının oynanmayacağından dolayı oradaki insanlara moral vermek amacıyla takımı oraya götürmeyi, hazırlık maçı yapmaya düşünür müsünüz?' sorusuna, "Son hafta şart oluşursa neden olmasın. Net bir şekilde konuşmak zor. Destek için Galatasaray olarak her şeye hazırız. Bu süreç içerisinde elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bölgeye çok uzun vadeli hepimizin yapacağı çok şey var. Çok büyük bir trajedi. Bu trajediyi unutmamız gerekiyor. Bundan sonraki dönemde de desteğimizin devam etmemiz gerekiyor. O bölgeye yapılacak her türlü organizasyonun içerisinde varız" şeklinde konuştu.