Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de zorlu Karagümrük deplasmanına konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 10.4.2023 19:27 Son Güncelleme: 10.4.2023 19:30

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de zorlu Karagümrük deplasmanına konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de zorlu Karagümrük deplasmanına konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. Haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Zorlu karşılaşma öncesinde ilk 11’ler belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Ligde son olarak derbide ağırladığı Beşiktaş'a boyun eğen sarı-lacivertliler, zirve yarışında önemli bir kayıp yaşamıştı. Fenerbahçe, ligde kalan maçlarını kazanarak lider Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray'ın bay geçtiği hafta öncesi teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, rakibinin 9 puan gerisinde 54 puanda bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

KARAGÜMRÜK: Batuhan, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Ozdoev, Ricci, Shukurov, Colley, Borini, Diagne.

FENERBAHÇE: Altay, Alioski, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan, Emre, Serdar, Valencia.

3 EKSİK

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları devam eden Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra, son idmana çıkan ancak henüz hazır olmayan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor.

SINIRDA 8 İSİM

Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, yarın kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü karşısında takımı yalnız bırakacak.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de zorlu Karagümrük deplasmanına konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu…
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