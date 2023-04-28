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Giriş Tarihi: 28.4.2023 13:30 Son Güncelleme: 28.4.2023 13:54

Son dakika haberleri: Bölgesel Amatör Lig'de bir garip olay! Kalecinin hareketlerine tepki yağdı...

Son dakika haberleri: Bölgesel Amatör Lig’de bir garip olay! Kalecinin hareketlerine tepki yağdı...

Bölgesel Amatör Lig Play-Out maçında Isparta Tekespor ile Keçiborlu Belediyespor karşı karşıya geldi. Normal süresi berabere biten mücadelede seri penaltı atışlarında Isparta Tekespor kalecisinin yaptıkları gündem oldu. Şutlar karşısında bir refleks göstermeyen kaleciye tepki yağdı.

Isparta Tekespor ile Keçiborlu Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig Play-Out maçında karşı karşıya geldi. Seri penaltı atışlarına giden mücadeleye Isparta Tekespor kalecisi damga vurdu.

Normal süresi golsüz biten karşılaşma seri penaltı atışlarına gitti. Isparta Tekespor kalecisinin penaltı atışlarında reaksiyonsuz kalması ise sosyal medyada gündem oldu.

Isparta Tekespor kalecisi penaltı atışında yaptıklarıyla olay yarattı | Video

Penaltı vuruşları karşısında hiçbir şekilde bir köşeye atlamayan kaleciye tepki yağdı. Futbolseverler, kalecinin neden böyle bir tutum sergilediğini anlamakta zorlandı.

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Son dakika haberleri: Bölgesel Amatör Lig'de bir garip olay! Kalecinin hareketlerine tepki yağdı...
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