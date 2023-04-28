Son dakika haberleri: Bölgesel Amatör Lig’de bir garip olay! Kalecinin hareketlerine tepki yağdı...

Isparta Tekespor ile Keçiborlu Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig Play-Out maçında karşı karşıya geldi. Seri penaltı atışlarına giden mücadeleye Isparta Tekespor kalecisi damga vurdu.

Normal süresi golsüz biten karşılaşma seri penaltı atışlarına gitti. Isparta Tekespor kalecisinin penaltı atışlarında reaksiyonsuz kalması ise sosyal medyada gündem oldu.

Isparta Tekespor kalecisi penaltı atışında yaptıklarıyla olay yarattı | Video

Penaltı vuruşları karşısında hiçbir şekilde bir köşeye atlamayan kaleciye tepki yağdı. Futbolseverler, kalecinin neden böyle bir tutum sergilediğini anlamakta zorlandı.