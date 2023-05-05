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Giriş Tarihi: 5.5.2023 14:35 Son Güncelleme: 5.5.2023 14:56

Beşktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Kartal'da 6 eksik...

Beşktaş’ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Kartal’da 6 eksik...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Omar Colley, Salih Uçan, Rachid Ghezzal, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç ve Kevin N'Koudou kadroda yer almadı.

Spor Toto Süper Lig'in 33 haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda bu maçın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç, Kevin N'Koudou, Omar Colley ve Salih Uçan kadroda yer almadı.

BEŞİKTAŞ KAMP KADROSUNDA ŞU İSİMLER YER ALIYOR: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Onur Bulut, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Atiba Hutchinson, Nathan Redmond, Kerem Atagan Kesgin, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Roman Saiss, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Alexandru Maxim, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Gedson Fernandes ve Tayfur Bingöl.

6 EKSİK YER ALDI
Siyah-beyazlılarda; Omar Colley, Salih Uçan, Rachid Ghezzal, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç, Kevin N'Koudou kafilede yer almadı.

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Beşktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Kartal'da 6 eksik...
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