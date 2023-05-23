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Giriş Tarihi: 23.5.2023 10:59

Vinicius Junior'dan ırkçılık sonrası açıklama!

Vinicius Junior’dan ırkçılık sonrası açıklama!

LaLiga’da Valencia’ya konuk olan Real Madrid futbolcusu Vinicius rakip taraftarın ırkçı saldırısına uğradı. Kırmızı kart gören Vinicius, ‘Irkçılara karşı savaşacağım’ dedi. Irkçı tezahürat yapanlar ömür boyu stadyumlardan men edildi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında Real Madrid, deplasmanda Valencia'ya 1-0 yenildi. Valencia taraftarları karşılaşmanın 2. yarısında Madrid ekibinin yıldız futbolcusu Vinicius Junior'a (Vini JR.) ırkçı söylemlerde bulundu. Saldırı maçın 71. dakikasında yaşandı. Valencia taraftarları Vini'ye ırkçı tacizlerde bulundu. Irkçı taciz sonrası maç, 10 dakika durduruldu.

Tezahüratlar sürerken Vini, rakibine sert faul yaptığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Bu kararla saha da karıştı. Oyuncunun rakibi tarafından boğazının sıkıldığı, top atıldığı anlar ekrana yansıdı. Tribünlerden oyuncuya "Mono", "Ölmelisin" gibi ırkçı tezahürat yapıldı. Real Madrid'in genç yıldızı, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

'IRKÇILIK LİGİ, LALİGA'
'Yapılan ilk ırkçılık değildi, ikincisi de değildi, üçüncüsü de değildi. LaLiga'da ırkçılık normal. Rakipler bunun normal olduğunu düşünüyor. Federasyon, normal olduğunu düşünüyor ve rakipler de bunu teşvik ediyor. Çok üzgünüm. Bir zamanlar Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano ve Messi'nin yer aldığı lig, bugün ırkçıların ligidir! Beni kucaklayan, çok sevdiğim ama ırkçı ülke imajını tüm dünyaya ilan eden güzel bir millet. Aynı fikirde olmayan İspanyollar için üzgünüm ama bugün Brezilya'da İspanya için ırkçıların ülkesi diyorlar. Her hafta olan şeye karşı savunacak bir şeyim yok. Ben güçlü biriyim, ırkçılara karşı sonuna kadar savaşacağım. İspanya'dan uzakta olsa bile..."

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Vinicius Junior'dan ırkçılık sonrası açıklama!
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