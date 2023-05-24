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Giriş Tarihi: 24.5.2023 10:47

Vinicius Junior'un kartı iptal edildi! Irkçılığa maruz kalmıştı...

Vinicius Junior’un kartı iptal edildi! Irkçılığa maruz kalmıştı...

Vinicius Jr'ın ırkçı tezahüratlara maruz kaldığı Valencia maçında gördüğü kırmızı kart iptal edildi ve ev sahibi ekibe ceza verildi.

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'un Valencia deplasmanında maruz kaldığı ırkçı tezahüratlar ve gördüğü kırmızı kartla ilgili kararlar açıklandı. İspanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, ırkçı tezahüratlara maruz kalan Vinicius Junior'un gördüğü kırmızı kartın iptal edildiği ve bir sonraki Rayo Vallecano maçında oynayabileceği belirtildi. Kırmızı kartın iptaliyle ilgili yapılan açıklamada, "VAR'ın gönderdiği görüntüler taraflıydı. Bu da maçın hakemini yanılttı. Oyuncunun haksız yere oyundan atılmasına yol açtı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İspanya Futbol Federasyonu Valencia kulübüne de ceza verdi. Buna göre yapılan inceleme sonrası ırkçı tezahüratlar resmen kanıtlanarak Valencia'ya 5 maç tribün kapatma ve 45 bin euro para cezası verildiği kaydedildi.

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Vinicius Junior'un kartı iptal edildi! Irkçılığa maruz kalmıştı...
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