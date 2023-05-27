BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Borini adım adım geliyor

Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'te yaprak dökümü sezon sonlanmadan başladı. Teknik Direktör Pirlo'dan sonra takımın golcülerinden Borini de adres değiştirecek.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Borini ve Karagümrük ayrılık konusunda anlaşmaya vardı. Borini'nin yanı sıra kiralık oyuncular Batuhan, Ebrima Colley ve Ricci de Kırmızı-Siyahlı kulüp ile devam etmeyecek. Fatih Karagümrük'te 2.5 sezon geçiren Borini 75 maça çıktı ve 36 gol, 15 asistlik performans sergiledi

HERKES NABIZ YOKLAMIŞTI

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş ve Trabzonspor, görüşmeler yapmasına rağmen Fatih Karagümrük'le anlaşma sağlayamamıştı. Galatasaray ile Fenerbahçe de başarılı İtalyan yıldızı kadrosuna katmak için Fatih Karagümrük ile temasta bulunmuş, bonservis konusunda anlaşmamıştı. Ancak son olarak resmi temasları sürdüren ve oyuncuyla en yakın ilişkiler kuran taraf Beşiktaş oldu. Bu sebeple 32 yaşındaki İtalyan yıldızın, Beşiktaş'a daha sıcak baktığı öğrenildi. Ancak Beşiktaş Yönetimi elini çabuk tutarak riske girmek istemiyor.

BÜTÜN OPSİYONLARA AÇIK

Çünkü Borini'nin peşinde bazı İtalyan ekiplerinin de olduğu biliniyor. Tecrübeli futbolcunun daha önce ailevi sebepler yüzünden ülkesine döneceği de iddia edilmişti. Ancak o dönemde Fabio Borini, "Şu anda bütün opsiyonlara açığım. Ne olacağını sezon sonunda göreceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

ŞENOL GÜNEŞ BEĞENİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Fabio Borini'yi beğendiğini ifade etmişti. Yönetimin, tecrübeli futbolcuya iyi bir imza parası ve maaş teklif etmesi bekleniyor. Borini ile birlikte hücum hattındaki etkinliğin artırılması hedefleniyor.