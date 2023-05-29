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Giriş Tarihi: 30.5.2023 00:25

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

DHA
Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 36'ncı haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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