Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Emrecan Uzunhan’ın yaralandığı olayın görüntüleri!

Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeki Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, saat 16.00 sıralarında hasarlı kazaya karıştı.

Kazanın ardından yakın noktada bulunan akaryakıt istasyonuna geçen taraflar burada rapor tutulurken kavga etti.

GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada sürücülerden F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırdı. Emrecan Uzunhan kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan F.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. F.B.'nin, "darp, hakaret, kasten yaralama" suçlarından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI



Kazayı gören Yunus Adıgüzel, "Bugün burada iki farklı kaza oldu. Birisi saat 16.00 sıralarında oldu, diğeri ise bir saat sonra oldu. İlk kaza maddi hasarlıydı, kısa sürede buradan ayrıldılar" dedi.

Öte yandan Emrecan Uzunhan'ın darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin akaryakıt istasyonundaki futbolcuya, koşarak yumrukla saldırdığı görüldü.

Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video

AY FORMA GİYMEYECEK

Hamstring kasında hasar alan futbolcunun 6 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.ülüyor.