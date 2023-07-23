Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Emrecan Uzunhan'ın yaralandığı olayın görüntüleri!
Giriş Tarihi: 23.7.2023 11:49 Son Güncelleme: 23.7.2023 12:02

Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Emrecan Uzunhan'ın yaralandığı olayın görüntüleri!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Emir SOMER Emir SOMER
Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Emrecan Uzunhan’ın yaralandığı olayın görüntüleri!

Son dakika Beşiktaş haberi: Bakırköy'de, otomobiliyle hasarlı kazaya karışan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, kaza raporu tutulduğu sırada darbedilmişti. Futbolcunun darbedildiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ise ortaya çıktı. İşte Emrecan'a yapılan saldırının o anları...

Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeki Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, saat 16.00 sıralarında hasarlı kazaya karıştı.

Kazanın ardından yakın noktada bulunan akaryakıt istasyonuna geçen taraflar burada rapor tutulurken kavga etti.

GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada sürücülerden F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırdı. Emrecan Uzunhan kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan F.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. F.B.'nin, "darp, hakaret, kasten yaralama" suçlarından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kazayı gören Yunus Adıgüzel, "Bugün burada iki farklı kaza oldu. Birisi saat 16.00 sıralarında oldu, diğeri ise bir saat sonra oldu. İlk kaza maddi hasarlıydı, kısa sürede buradan ayrıldılar" dedi.

Öte yandan Emrecan Uzunhan'ın darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin akaryakıt istasyonundaki futbolcuya, koşarak yumrukla saldırdığı görüldü.

Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video

AY FORMA GİYMEYECEK

Hamstring kasında hasar alan futbolcunun 6 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.ülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yılmaz Özdil'den CHP'ye Halk Tv isyanı: Türk basın tarihinin en hazin belgesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'dan emekli maaşı açıklaması
Son dakika: Adana'da HÜDA PAR'a alçak saldırı! İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti...
FETÖ soru çalarken bu yemini ettirdi! Garson'dan soru hırsızlığındaki "sınav yemini" çıktı
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu toplantıdan daha da güçlenerek çıktı
Burası Afrika değil, Marmaris
CHP yandaşı medya darmaduman
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasında ilk yüz yüze kavga
SON DAKİKA | Galatasaray'ın yeni yıldızı Cedric Bakambu İstanbul'da!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Emrecan Uzunhan'ın yaralandığı olayın görüntüleri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA