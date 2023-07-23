Futbolcu Emrecan Uzunhan’ın karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Bakırköy'de Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ın aracının da karıştığı bir kaza meydana geldi. Maddi hasarlı kaza sonrası sürücülerden F.B. İle tartışma yaşayan futbolcu darp edildi. Konuyla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada şüpheli Yavuz D. gözaltına alındı. Gözltına alınan 11 kez polise geliş kaydının olduğu ortaya çıkmıştı. Şüpheli ile futbolcunun kazadan sonra benzinlikte yaptıkları kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
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