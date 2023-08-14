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Giriş Tarihi: 14.8.2023 23:18

Alanyaspor, evinde Başakşehir'i 2 golle mağlup etti

Alanyaspor, evinde Başakşehir’i 2 golle mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Corendon Alanyaspor ile Rams Başakşehir karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Corendon Alanyaspor 2-0 kazanarak üç puanı elde eden taraf oldu.

Maçın 31. dakikasında Efecan Karaca'nın attığı gol faul gerekçesiyle VAR'da iptal edilirken 45+4'te sahneye çıkan Joao Novais, Alanya ekibini öne geçiren golü kaydetti.

İkinci yarıda her iki takım da gol için bastırırken RAMS Başakşehir'den Figuereido ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 90+6'da sahneye çıkan Carlos Eduardo'nun golüyle maçın skoru 2-0 olarak tescil oldu.

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Alanyaspor, evinde Başakşehir'i 2 golle mağlup etti
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