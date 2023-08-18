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Giriş Tarihi: 18.8.2023 15:14

Liverpool, Stuttgart'tan Japon futbolcu Wataru Endo'yu transfer etti

AA
Liverpool, Stuttgart’tan Japon futbolcu Wataru Endo’yu transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Almanya Bundesliga temsilcisi Stuttgart'tan 30 yaşındaki Japon futbolcu Wataru Endo'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Endo uluslararası izin ve çalışma izni başvurusuna tabi uzun vadeli bir sözleşme için anlaşma imzaladı." bilgisi verildi. 30 yaşındaki orta saha futbolcusu, kulübün internet sayfasından yaptığı açıklamada, "Şu anda çok mutluyum ve Liverpool'da büyük bir kulübe katılacağım için çok heyecanlıyım." ifadesini kullandı.

İngiliz medyasına göre, 19 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Japon futbolcunun Liverpool ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Endo, Stuttgart'ta forma giydiği 4 sezonda 133 maça çıktı ve 15 gol attı.

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Liverpool, Stuttgart'tan Japon futbolcu Wataru Endo'yu transfer etti
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