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Giriş Tarihi: 22.8.2023 00:46 Son Güncelleme: 22.8.2023 00:51

Son dakika: Beşiktaş'tan Talisca ve Ramos açıklaması: Görüşmeler sona erdirilmiştir

Son dakika: Beşiktaş’tan Talisca ve Ramos açıklaması: Görüşmeler sona erdirilmiştir

Son dakika haberleri... Beşiktaş, transferde ismi anılan Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır:

Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır.

Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos'la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.

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Son dakika: Beşiktaş'tan Talisca ve Ramos açıklaması: Görüşmeler sona erdirilmiştir
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