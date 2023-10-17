TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile eşi Zehra Büyükekşi, SABAH Spor’a konuştu: Türkiye’ye 100. yıl hediyemiz olsun

Hırvatistan'ı deplasmanda yenen, Letonya'yı Konya'da farklı mağlup eden A Milli Takım, son maçları beklemeden Almanya vizesini cebine koydu. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile statta büyük coşku vardı. Özellikle TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sevinci yüzüne yansımıştı. Saha içine inip takımla ve tüm çalışanlarla başarının keyfini yaşayan Başkan'ın yanında en büyük destekçisi eşi de vardı. SABAH SPOR olarak kendilerine, finalle sonuçlanan zorlu yolculukla ilgili duygularını sorduk.

"DEĞİŞİM GÜZEL SONUÇ VERDİ"

Mehmet Büyükekşi, eşinin kendisi için yaptığı yorumları gülümseyerek karşılarken, "Bunu hep birlikte başardık. Bu zafer hepimizin, EURO 2032'yi aldıktan sonra EURO 2024 de olmalıydı. Bunun bir kazaya kurban gitmesini istemiyorduk. Son Hırvatistan ve Letonya maçı çok önemliydi. İkisinden de kazasız çıktığımız için mutluyuz, sevinçliyiz. En zorlu kararı değişim döneminde yaşadık. Montella ile güzel sonuçlanması mutluluk verici. Futbol adına her şeyin daha da güzel olmasını istiyoruz. TFF olarak 100. yılını kutlayan ülkemize hediyemiz olsun" dedi.