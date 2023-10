TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile eşi Zehra Büyükekşi, SABAH Spor’a konuştu: Türkiye’ye 100. yıl hediyemiz olsun

"HER ZAMAN ARKASINDAYIZ"

Zaman zaman çok stresli ve zorlu süreçler yaşandığını hatırlattığımızda 'Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' sözünü doğrulayan bir cevap alıyoruz Zehra Hanım'dan:

"Onun bütün düşüncelerine destek olup, sakinleştiriyorum. Başka yapacak bir şey yok. Bir eş olarak sadece sırtını sıvazlıyoruz. Onun kendi bildikleri her zaman doğru ve önemlidir. Yaptığının her zaman arkasındayız. Her zaman doğrucu bir kişidir, herkes kıymetini bilsin."

"ÇOK YORUCU"

Zehra Büyükekşi'ye Mehmet Başkan'ın "Bu artık son görev dönemim" sözlerini hatırlatıyoruz, devam etmesini ister misiniz" diyoruz. Yanıtı, "Yok istemem, çok yorucu. Son seçimi kendisi istedi, destekledik. O istemiyorsa ben de istemem" oldu.