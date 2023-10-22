İsmail Kartal'dan o oyuncuya flaş eleştiri: "Takıma geç katıladı, kamp geçirmedi"

"9'DA 9 YAPMAK GÜZEL"

Yakalanan galibiyet serisi için oyuncularını tebrik eden tecrübeli teknik adam, "9'da 9 yapmak çok güzel, oyuncularımı tebrik ediyorum. Camianın beklentilerine güzel bir cevap verdik ama ben bunlara çok takıntılı bir insan değilim. Ludogorets maçına odaklandık. Bright'ın hala eksikleri var, hala tam istediğim gibi değil. Dün akşam toplantı yaptık onunla. Gece yarılarına kadar oyun oynamak yok dedim, söz verdi oynamayacağını söyledi. Düzeltmesi gereken eksikleri var onları da düzeltirse 1. sınıf oyuncu olacak" dedi.