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Giriş Tarihi: 2.12.2023 14:25

BEŞİKTAŞ HABERİ: Talisca'dan iyisi Toni Kroos

BEŞİKTAŞ HABERİ: Talisca’dan iyisi Toni Kroos

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı, seçilmesi durumunda Real Madrid'den Toni Kroos transferini gerçekleştirmeyi hayal ediyor.

Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak olan başkanlık seçimi öncesinde adaylar, temaslarını hızlandırdı. Her transfer döneminde gündeme gelen Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca için, "Kulübü onay verir ise gidip alıp geliriz. Vermez ise daha iyisini alırız" diyen Serdal Adalı'nın yeni planı ortaya çıktı.

Adalı'nın daha iyisi dediği isim Toni Kroos... Real Madrid forması giyen Alman oyuncunun ara dönemde takıma katılması için İspanyol kulübü ve oyuncu ile temasa geçildi. Madrid'in önümüzdeki sezon kadro planlamasında yer almayan dünyaca ünlü orta sahayla camianın yeniden havaya sokulması amaçlanıyor. (Fanatik)

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BEŞİKTAŞ HABERİ: Talisca'dan iyisi Toni Kroos
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