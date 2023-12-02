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Giriş Tarihi: 2.12.2023 13:11 Son Güncelleme: 2.12.2023 13:29

Beşiktaş'ta başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat kucaklaştı

Beşiktaş’ta başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat kucaklaştı

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat bir araya gelerek, kucaklaştı.

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat bir araya gelerek, kucaklaştı.

Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıda, yarınki olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayları Serdal Adalı ile Hasan Arat, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Serdal Adalı, Hasan Arat'ın bulunduğu tribüne giderek rakibiyle kucaklaştı. İkili daha sonra salonda yer alan genel kurul üyelerini selamladı.

Başkan adaylarının bir araya geldiği esnada üyeler de, 'Şampiyon Beşiktaş' tezahüratlarında bulundu.

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Beşiktaş'ta başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat kucaklaştı
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