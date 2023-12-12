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Giriş Tarihi: 12.12.2023 10:08 Son Güncelleme: 12.12.2023 10:43

Son dakika haberi: Hakemler açıklamalarda bulundu! "Halil Umut Meler'in yanındayız"

Son dakika haberi: Hakemler açıklamalarda bulundu! Halil Umut Meler’in yanındayız

Son dakika haberi: Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırı sonrası hakemler toplu açıklamalarda bulundu. Arda Kardeşler, "Halil Umut Meler'in yanındayız. Kendisi sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler bir araya gelerek geleceğimiz ile ilgili vereceğimiz kararı herkese açıklayacağız..." ifadelerini kullandı.

Süper Lig ve 1. Lig hakemleri olmak üzere birçok hakem Halil Umut Meler'i Acıbadem Ankara Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaretten sonra hakem Arda Kardeşler ve Mete Kalkavan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Arda Kardeşler, dün akşam yaşananlardan sonra tüm hakemler olarak toplandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Herkes gördü, söyleyecek hiçbir şeyimiz yok, tüm hakemler olarak toplandık. Federasyonumuz ve Merkez Hakem Kurulu yaşanan olayın arkasından alacağımız her kararda bizi destekleyeceklerini belirterek tüm ligleri ertelediler. Ancak şu anda zaten hakemlik ve futbol konuşacak veya düşünecek halimiz yok. Şu anki tek önceliğimiz arkadaşımız Halil Umut Meler'in, bir an önce sağlığına ve ailesine kavuşmasıdır. Halil Umut Meler'in yanındayız. Bundan sonra kendisinin sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler olarak tekrar bir araya gelerek, kendisiyle birlikte geleceğimiz ve kariyerimizle ilgili alacağımız kararları tekrar sizlere açıklayacağız."

Arda Kardeşler ayrıca resmi açıklamalar dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Mete Kalkavan ise hakemlere çok kolay iftira atıldığını belirterek, şu görüşlere yer verdi:

"Hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum maalesef hakemlik kurumudur. Tamamen insani olan hata yapabileceğimiz gerçeği, ortadan kalkmıştır hiçbir meslek sahibi mesleğini icra ederken, bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemlerin sessiz kalmasının sebebi üzerlerine atılan iftiralardan korkmamaları değil mesleklerine olan saygılarıdır. Bugün daha net görülmüştür ki, mesleğimize duyduğumuz saygı resmen bize karşı bir şiddet sarmalına dönüşmüştür. Önceliğimiz arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşması ve ailesine ulaşmasıdır. Bahsettiğim sürdürülemez ortamın çözümü için atılacak adımların özellikle takipçisi olacağız."

Hakemler açıklamalarda bulundu! "Halil Umut Meler'in yanındayız" | Video

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Son dakika haberi: Hakemler açıklamalarda bulundu! "Halil Umut Meler'in yanındayız"
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