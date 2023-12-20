"Galatasaray fark atar, Fenerbahçe'nin işi çok zor"

Derbi öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray bugün lig maçlarına çıkıyor. Bir fire yaşarlar mı? İki takım için de nasıl mücadeleler bekliyorsunuz?

GÜRCAN BİLGİÇ - FENERBAHÇE KAZANIP BASKIYI GALATASARAY'A YÜKLEYECEK

İki final izleyeceğiz aslında. İlkine, iki takım da bugün çıkacaklar sahaya, ardından birbirleri ile kozlarını paylaşacaklar Kadıköy'de. Kağıt üstünde bugünün favorisi ikisi de. Galatasaray kalede kaptan Fernando Muslera'sız olmasına rağmen eksikleri olan Karagümrük karşısında, kendi evinde kazanmaya yakın olan taraf. Bir şık var sorun yaratan; uzun zaman sonra Fenerbahçe onlardan önce oynayacak. Kayseri'de kazanmak bu yüzden üç puandan fazlası Fenerbahçe için. Yüksek bir tempoyla oynamaya başladılar, son iki maçta rakiplerini adeta 'kırdılar'… Bu görüntü değişmeyecek. Recep Uçar, geçen sezon problemler yaratmıştı, rakibini tanıyor. Neredeyse tek kale bir maç olacak. Kazanıp, baskıyı Galatasaray'ın üstüne verip, bekleyecekler. Geçen hafta yaşananlar, hakem krizi ile gelen erteleme, iki maçı da farklı yere taşıdı. Bakalım; karşılaşmaları nasıl yönetecekler, cesur olabilecek veya emir-komutadan çıkabilecekler mi?