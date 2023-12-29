Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nuri Şahin'den Antalyaspor'a duygusal veda
Giriş Tarihi: 29.12.2023 22:41 Son Güncelleme: 29.12.2023 22:47

Nuri Şahin'den Antalyaspor'a duygusal veda

AA
Nuri Şahin’den Antalyaspor’a duygusal veda

Alman ekibi Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul edip, Antalyaspor'daki futbol sorumluluğu görevini bırakan Nuri Şahin, kırmızı-beyazlı camia için veda mesajı yayımladı.

Şahin, Antalyaspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan klipli veda paylaşımında, "Antalyaspor bana inanılmaz bir değer kattı. Bana inanılmaz bir şans verdi. Bugün belki dünyanın en büyük kulüplerinden birine gidiyorum ama bunu Antalyaspor olmadan, Antalya olmadan yapamazdım. O yüzden sizden tek isteğim Antalyaspor'a sahip çıkmanız. Hepiniz hakkınızı helal edin. Sizden bunu istiyorum. Yolunuz açık olsun. Benim sizde hakkım varsa sonuna kadar helal, sonuna kadar helal" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor ise söz konusu paylaşımında, "Kırmızı-beyaz armamıza büyük fedakarlık ve özveriyle hizmet ettiğin için sonsuz teşekkürler. Yolun açık olsun Nuri Şahin" ifadelerine yer verdi.

ANTALYASPOR DA VEDA ETTİ
Teknik direktör Ersun Yanal'ın 2021 yılında takımdan ayrılmasının ardından Antalyaspor'u çalıştırmaya başlayan Nuri Şahin, takımdan ayrılarak hayali olan ve uzun dönem formasını giydiği Alman devi Borussia Dortmund'a transfer oldu. Borussia Dortmund'a 4,5 yıllık imza atan Şahin, bugün akşam saatlerinde antrenmana katılarak takımla vedalaştı. Antalyaspor kulübü 817 gün takımın futbol sorumluluğunu üstlenen Şahin'e videolu veda mesajı yayımladı.

ŞAHİN: DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİNE ANTALYASPOR VE ANTALYA OLMADAN GİDEMEZDİM
Antalyaspor'un kendisine inanılmaz bir değer kattığını ifade eden Nuri Şahin, "Bana inanılmaz bir şans verdi. Bugün belki dünyanın en büyük kulüplerinden birine gidiyorum ama bunu Antalyaspor ve Antalya olmadan yapamazdım. O yüzden sizden tek isteğim Antalyaspor'a sahip çıkmanız. Hepiniz hakkınızı helal edin. Sizden bunu istiyorum. Yolunuz açık olsun. Benim sizde hakkım varsa sonuna kadar helal, sonuna kadar helal. Hakkınızı helal edin, hepinizi çok seviyorum. Yolunuz açık olsun" diye konuştu.

Videonun sonunda ise, "Kırmızı beyaz armamıza büyük fedakarlık ve özveriyle hizmet ettiğin için sonsuz teşekkürler. Nuri Şahin yolun açık olsun" ifadelerine yer verildi.

ADANA DEMİR MAÇIYLA GELDİ, ADANA DEMİR MAÇIYLA GİTTİ
Nuri Şahin, Antalyaspor'da futbol sorumlusu olarak 2021-2022 sezonunun 8'inci haftasında deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçının ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın görevi bırakmasıyla geldi. Şahin, bu sezonun ilk yarısının son maçı olan ve yine deplasmanda 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçının ardından görevinden ayrıldı.

817 GÜNDE 92 MAÇTA GÖREV ALDI
2021-22 sezonunda göreve gelen Nuri Şahin, Antalyaspor ile 92 maçta sahada görev aldı. Şahin bu maçlarda 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 31 mağlubiyet elde etti. Nuri Şahin yönetiminde bu sezon ligde ise 17 maça çıkan kırmızı-beyazlılar; bu maçlarda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi alırken, Türkiye Kupası'nda oynanan 2 maçtan ise galibiyetle ayrıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener Servet Avcı ile anlaştı
Son dakika haberi: TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe’den açıklama bekleniyor! Takımlar stadyuma gelmedi
Bakan Özhaseki'den İstanbul'a özel kentsel dönüşüm açıklaması: 1 milyon konut yapacağız
Eylem hazırlığındaki DEAŞ’a operasyon: Sinagog, kilise ve Irak Büyükelçiliği’ne eylem hazırlığındaydılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi
Son dakika: TFF'den Süper Kupa açıklaması! "Dezenformasyona itibar etmeyiniz"
112’ye gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! "Etrafımda bir sürü ölü var" dedi: Gerçek çok başka çıktı
Tokat Zile'de aile kavgası: 2 ölü, 3 yaralı!
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Nuri Şahin'den Antalyaspor'a duygusal veda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA