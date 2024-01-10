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Giriş Tarihi: 10.1.2024 18:59

Fatih Karagümrük, Kayserispor'u 4 golle yendi

Fatih Karagümrük, Kayserispor’u 4 golle yendi

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Şota Arveladze'nin ekibi Fatih Karagümrük ile Recep Uçar'ın yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi. Karagümrük, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Karagümrük 4-1 kazanırken Marcus Rohden 23, 38 ve 41. dakikalarda attığı gollerle yıldızlaştı.

Karagümrük'ün diğer golünü 52. dakikada Kevin Lasagna kaydederken, Kayserispor'un tek golünü 45+2'de Aylton Boa Morte kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Şota Arveladze yönetimindek çıktığı 4. maçta ilk galibiyetini alan Karagümrük puanını 20'ye yükseltirken, Kayserispor 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Karagümrük deplasmanda Beşiktaş'a konuk olurken, Kayserispor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

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Fatih Karagümrük, Kayserispor'u 4 golle yendi
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