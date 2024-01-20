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Giriş Tarihi: 20.1.2024 21:33

Fatih Tekke: “Çok zor bir takıma karşı 3 puan kazandık”

İHA
Fatih Tekke: “Çok zor bir takıma karşı 3 puan kazandık”

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Çaykur Rizespor maçının ardından, “Onları verdikleri mücadeleden dolayı alkışlıyorum. Çok zor bir takıma karşı 3 puan kazandık” dedi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından gerçekleşen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ikinci yarısında ön alan baskısını değiştirdiklerini ifade etti.

Tekke'nin açıklamaları şu şekilde: "Genel hatlarıyla 90 dakikada maçın hak eden tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. İyi hazırlandık. Fakat ilk senaryosu aslında ön alan baskısı olarak 5-3-2 ile bastırdık. Bana göre tekrarla çok iyi olduğunu söyleyemem. Ama karşılama olarak fena değildi. Onların ilk yarıda hızlı hücumları var. Bir tanesini gol yaptılar. İkinci yarı özellikle ön baskısının şeklini değiştirdik. Neticede 2 buçuk aylık periyodun oyuncularımın tamamen problemsiz devam etmesi. Herkesin içeride güllük gülistanlık bir durumun olmadığını bilmesine rağmen takım olma yolunda çok ciddi adımlar var. Bizlere çok ciddi cevaplar veriyorlar. Onlar her türlü alkışı hak ediyorlar. Onları verdikleri mücadeleden dolayı alkışlıyorum. Çok zor bir takıma karşı 3 puan kazandık. Çok değerli. Salı günü deplasmanda yine kritik bir maç oynayacağız. Sonra Pendikspor ve Kasımpaşa maçı var. Umarım bu periyodu çok iyi geçiririz. Çok önemli bir periyot. Daha uzun bir yol var. Oyuncularımın pes etmemesi geriden gelmesi, arzu, isteği ve oyunun organizasyonunu asla terk etmeden devam etmesi benim için çok değerli, çok umut verici. Hepimize hayırlı uğurlu olsun"

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Fatih Tekke: “Çok zor bir takıma karşı 3 puan kazandık”
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