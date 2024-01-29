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Giriş Tarihi: 29.1.2024 17:19 Son Güncelleme: 29.1.2024 17:44

Son dakika haberi: Kayserispor'un konuğu Antalyaspor! Maçta ilk gol -CANLI-

Son dakika haberi: Kayserispor’un konuğu Antalyaspor! Maçta ilk gol -CANLI-

Süper Lig'in 23. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde kötü günler geçiren Kayserispor, ligin formda takımı Antalyaspor'u konuk ediyor. evinde Zorlu karşılaşmada ilk gol geldi. Maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 23. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde kötü günler geçiren Kayserispor, ligin formda takımı Antalyaspor'u konuk ediyor. evinde Zorlu karşılaşma 17.00'da başladı. Maçta ilk yarı oynanıyor. Kayserispor, yeni hocası Burak Yılmaz yönetiminde ilk maçına çıktı.

11'LER BELLİ OLDU

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Arif, Kolovetsios, Carole, Kartal Kayra, Ali Karimi, Mehmet Eray, Cardoso, Boa Morte, Gökhan Sazdağı

Antalyaspor: Leite, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Bytqi, Safuri, Saric, Larsson, Buksa

CANLI SKOR: KAYSERİSPOR 0-1 ANTALYASPOR

GOL: 31' Larsson

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Son dakika haberi: Kayserispor'un konuğu Antalyaspor! Maçta ilk gol -CANLI-
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