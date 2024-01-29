Son dakika haberi: Kayserispor’un konuğu Antalyaspor! Maçta ilk gol -CANLI

Süper Lig'in 23. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde kötü günler geçiren Kayserispor, ligin formda takımı Antalyaspor'u konuk ediyor. evinde Zorlu karşılaşma 17.00'da başladı. Maçta ilk yarı oynanıyor. Kayserispor, yeni hocası Burak Yılmaz yönetiminde ilk maçına çıktı.
11'LER BELLİ OLDU
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Arif, Kolovetsios, Carole, Kartal Kayra, Ali Karimi, Mehmet Eray, Cardoso, Boa Morte, Gökhan Sazdağı
Antalyaspor: Leite, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Bytqi, Safuri, Saric, Larsson, Buksa
CANLI SKOR: KAYSERİSPOR 0-1 ANTALYASPOR
GOL: 31' Larsson