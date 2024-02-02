GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sol bek ya Rıdvan Yılmaz ya Levent Mercan

Teknik Direktör Okan Buruk'un Gaziantep FK maçından sonra yaptığı, "Bek bölgelerine acil transfer istiyorum" açıklamasından sonra Galatasaray yönetimi transferde gaza bastı. Sarı-Kırmızılı yönetim, zaman sebebiyle daha rasyonel bir politika izliyor. Sağ beke de yabancı alınması sebebiyle soldaki öncelik yerliden yana. Rangers'ta durumu sallantıda olan Rıdvan Yılmaz için 3 milyon Euro'luk teklif yapıldı. İskoç ekibi ise 4.5 milyon Euro'dan aşağı bir rakama satmayacaklarını bildirdi.

Aslan, 1.5 milyon Euro'luk farkı düşünmek için beklemeye çekildi. G.Saray'ın, Karagümrük forması giyen 23 yaşındaki sol bek Levent Mercan'ın menajeriyle de görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Ancak Gümrük cephesi, önce futbolcuyla temas kurulmasından dolayı rahatsız. Bu sebeple transfer sürüncemeye girebilir. Futbolcunun piyasa değeri 3 milyon Euro... (Akşam)