Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Onuachu, Fenerbahçe maçında yok

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

"Rakiple ilgili konu başlıkları vardı. En sıkışık oynayan takım, deneyimli, tecrübeli bir takımdı. İlk yarının ortalarında çok net pozisyonlar bulduk. Duygularımızı karıştırmadan her şeyi doğru yaptık. Alanya maçında iyi oyun oynamamıza rağmen kaybetmek bizi üzdü. İki haftadır gelen ilk top gol oluyor. Geçen hafta da öyle oldu."

"TAHA TEPE KRİTİK BİR KURTARIŞ YAPTI"

"Taha uzun zamandır oynamamasına rağmen Emre Mor'un pozisyonunda kritik bir kurtarış yaptı. Burada golü yeseydik kırılmalar olabilirdi."

"İKİ ÖNEMLİ HEDEFİMİZ VAR"

"Mutluyuz. İki önemli hedefimiz var. Rakibimiz Karagümrük ile kupa yarı finalini oynayacağız. Bugün kazandık ve çok mutluyum. Oyuncuların performansı ve oyunun büyük bölümüne sadık kalmaları önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

"ONUACHU FENERBAHÇE MAÇINDA YOK!"

"Paul Onuachu, Fenerbahçe maçında yok. Nisan'ın 3 veya 4'ünde dönecek. Uğurcan Çakır'ın için birkaç gün içinde açıklama yapılır."